Bruno Le Maire

C'est une annonce du ministre de l'Économie Bruno Le Maire, un "trimestre anti-inflation" va être mis en place dans les supermarchés jusqu'au mois de juin. Le but, faire face à une inflation record dans l'alimentation. "Cet accord permettra d'avoir les prix les plus bas possibles sur un certain nombre de prix du quotidien pendant une durée d'un trimestre", a expliqué le ministre de l'Economie. Le gouvernement compte aussi déployer un « chèque alimentaire » pour les ménages les plus modestes dans les prochains mois, a-t-il ajouté.

Les produits concernés pourront varier d'une région à l'autre et seront identifiables grâce à un logo tricolore "trimestre anti-inflation".