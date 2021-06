Un traitement contre le Covid-19 via des suppositoires testé par l'Institut Pasteur de Lille

Institut Pasteur de Lille

Après de longs mois d’attente, l’Agence nationale de sécurité du médicament vient donner son feu vert à l'Institut Pasteur de Lille (IPL) qui peut, désormais tester un traitement contre le Covid-19 selon La Voix du Nord.

« Le temps passé entre la découverte du principe actif (mai 2020) et le début des essais peut sembler long en effet. Ces onze mois ont été passés à lever des fonds, (l’étape la plus rapide), concevoir l’essai dans tous ses détails opérationnels, faire fabriquer le médicament aux normes pharmaceutiques, mettre au point le placébo et enfin, convaincre de l’intérêt et de la faisabilité de l’essai, les différentes autorités... » explique Benoît Deprez, directeur scientifique de l’IPL

346 patients issus de la région seront recrutés dans un premier temps : « Les critères d’inclusion sont définis dans le protocole de l’essai... Il faut avoir un test positif récent, avoir plus de 50 ans, avoir au moins un symptôme et ne pas avoir été vacciné »

Le traitement est administré par suppositoire à raison de deux fois par jour pendant cinq jours