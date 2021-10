Un traité de coopération pourrait être signé entre Paris et Rome, en novembre

Italie : le président Sergio Mattarella

Ce traité été Initié début 2018 par Emmanuel Macron et Paolo Gentiloni, alors Président du Conseil

Ce traité est très avancé. Emmanuel Macron aurait voulu le signer dès le mois d'octobre, mais la partie italienne souhaitait procéder à des vérifications constitutionnelles et la cérémonie aura probablement lieu en novembre selon Les Echos.

Le traité du Quirinal entre la France et l'Italie porte le nom du gigantesque palais du XVIe siècle, posé sur la plus haute colline de Rome, où siège le Président de la République, qui succède ainsi aux rois et aux papes.

Le texte contient des engagements forts sur l'Europe et la défense.

Il n'est pas encore complètement sûr que ce soit le nom final du texte, car il reviendra au Président du Conseil, Mario Draghi, de le signer, pas au Président de la République qui doit quitter le Quirinal début 2022 - à moins qu'il ne soit reconduit provisoirement.