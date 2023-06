Un touriste grave son nom sur le Colisée à Rome, colère de toute l'Italie

Alors que la question du surtourisme et de la préservation du patrimoine se pose dans le monde entier, voilà qu'une polémique de plus sur le sujet vient embraser la péninsule italienne, et fait réagir jusqu'au gouvernement. Postée sur les réseaux sociaux la semaine dernière, la vidéo d'un touriste dégradant les murs du Colisée de Rome avec une clé est devenue virale et a indigné le pays tout entier.

Sur les images, on voit un jeune homme gratter un mur du monument romain pour y inscrire son nom et celui de sa compagne: "Ivan+Haley 23". Le geste ne passe visiblement pas inaperçu puisqu'en fond, on entend quelqu'un insulter le touriste, mais pas de quoi arrêter l'impertinent, qui se retourne tout sourire vers la caméra sans paraître vraiment dérangé ou honteux. Pour rappel, bien qu'en superbe état de conservation, le Colisée, grand amphithéâtre de l'Empire romain inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1990 est âgé de plus de 2000 ans.

Forcément, la séquence n'a pas du tout été du goût des autorités italiennes, le ministre de la Culture Gennaro Sangiuliano réagissant rapidement à l'affront commis. "Je considère qu'il est extrêmement grave, indigne et d'une grande incivilité qu'un touriste dégrade l'un des lieux les plus célèbres du monde, le Colisée, pour y graver le nom de sa petite amie", at-il réagi sur Twitter, au diapason de milliers d'Italiens et surtout de Romains excédés.

Le touriste, dont l'identité n'a pas été dévoilée, risque jusqu'à 15.000 euros d'amende et cinq ans de prison. Selon l'agence italienne Ansa, l'autorité du parc archéologique du Colisée a déposé une plainte le 25 juin, soit deux jours après la publication en ligne de la vidéo.

Le fait n'est pas inédit tant le Colisée a souvent été le théâtre d'actes de vandalisme. En 2014, un touriste russe a été arrêté après avoir taillé un «K» de 25 centimètres dans le bâtiment historique à l'aide d'une pierre, poursuivi pour dégradation aggravée du patrimoine culturel. L'amende a dû lui faire regretter son geste : 20.000 euros. Pour le cas le plus récent, il s'agit de la quatrième plainte déposée pour dégradation du Colisée depuis le début de l'année 2023, rapporte Ansa.