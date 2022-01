Un sondage refroidit les ambitions de Christiane Taubira

Christiane Taubira

Même si elle faisait l'union sur son nom, elle ne serait pas au second tour

Une enquête Harris Interactive pour le magazine Challenges a de quoi doucher les espoirs des partisans de l’ex-ministre de la Justice de François Hollande souligne Challenges.

Même en cas d’union de la gauche socialiste et écologiste derrière elle, elle ne recueillerait que 8% des intentions de vote, derrière le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon (11%) et loin du second tour du scrutin, qui opposerait Valérie Pécresse (17%) à Emmanuel Macron (25%).

"Si les électeurs de gauche lui reconnaissent une certaine hauteur de vue, elle ne parvient pas à convertir sa stature morale en dynamique politique", indique Jean-Daniel Lévy, directeur général délégué d’Harris Interactive.

Pas de quoi décourager ses soutiens qui répondent: "Ce n’est pas le moment opportun pour tester sa candidature car l’idée de l’union n’a pas fait son chemin".