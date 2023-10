Un sénateur LR demande la dissolution de La France insoumise

Le sénateur LR Stéphane Le Rudulier a demandé la dissolution de plusieurs mouvements dont LFI et le NPA.

Alors que les députés insoumis se sont tenus de qualifier les attaques du Hamas de «terroristes», le sénateur LR Stéphane Le Rudulier a demandé la dissolution du mouvement dans une lettre adressée à la première ministre ce lundi. La France insoumise n'est pas le seul organisme concerné par cette réclamation. Sont également épinglés le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA), les Indigènes de la République, La Jeune Garde et Révolution permanente.

L'élu des Bouches-du-Rhône justifie sa démarche au motif d'une «apologie du terrorisme et antisémitisme» de la part de ces «mouvements et partis d'extrême gauche». La demande intervient alors que le NPA avait tenu à rappeler samedi «son soutien aux PalestinienNEs et aux moyens de luttes qu'ils et elles ont choisi pour résister», ponctuant son communiqué d'un «Intifada!». De son côté, le Parti des Indigènes avait soulevé l'indignation en adressant sa «fraternité militante» aux combattants palestiniens du Hamas.