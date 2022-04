Un nouvel archevêque pour Paris : monseigneur Laurent Ulrich

Croix

C’est donc Laurent Ulrich qui prendra le relais du contesté Mgr Michel Aupetit, mis en cause par une rumeur de liaison féminine supposée, et qui avait remis sa décision au pape le 2 décembre. annonce Le Parisien.

Laurent Ulrich, actuellement à Lille, prend la tête du plus puissant diocèse de France, qui, depuis le départ d’Aupetit, était administré par Mgr Georges Pontier, ancien archevêque de Marseille. Son installation aura lieu le lundi 23 mai.

Ce prélat de 70 ans est réputé sensible à la cause des migrants et aussi très préoccupé par les victimes de pédocriminalité dans l’Église.