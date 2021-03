Un incendie chez OVH occasionne des dysfonctionnements pour de nombreux sites français

Alors qu'OVH prépare son introduction en bourse, la société fait face à un évenement majeur : l'incendie d'un bâtiment hébergeant ses précieux serveurs informatiques. Un drame car selon le site spécialisé W3Techs, OVH héberge 3,2 % des sites Internet du Web.

Le feu s'est déclaré dans le quartier du Port du Rhin à Strasbourg vers trois heures du matin et une centaine de sapeurs-pompiers ont été dépéché afin d'éteindre les flammes. Deux heures et demie plus tard, le foyer a été maitrisé mais une grande partie des serveurs sont partis en fumée occasionnant ainsi des dysfonctionnements pour de nombreux site web français. La préfecture a indiqué aussi qu'aucune pollution toxique n'avait été détectée.

Dans la centaine de sites touchés on compte le spécialiste français de trading de bitcoins Coinhouse, le Centre Pompidou, ceux des villes de Vichy, d'Arras ou de Saint-Ouen, City Scoot et même la plateforme gouvernementale de données publiques data.gouv.fr. Néanmoins, ce dernier est à nouveau accessible depuis le début de cette matinée.