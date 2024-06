Un Français soupçonné d’espionnage arrêté par la Russie

Selon le comité d’enquête russe, l'homme s'était rendu à plusieurs reprises en Russie pendant plusieurs années et avait tenu des réunions avec des citoyens russes.

Les enquêteurs russes ont annoncé ce jeudi 6 juin qu'ils avaient arrêté un citoyen français soupçonné d'avoir recueilli des informations sur les activités de l'armée russe, rapporte l’agence de presse TASS. Le comité d'enquête a déclaré qu'une affaire pénale avait été ouverte contre ce Français pour violation d'une loi russe sur les « agents étrangers ».

Selon le comité, le détenu aurait enfreint une section de la loi punissant ceux qui ne s'enregistrent pas en tant qu'« agents étrangers » et qui sont impliqués dans la « collecte ciblée d'informations dans le domaine des activités militaires (et) militaro-techniques de la Fédération de Russie ». Toujours selon ce comité, ce Français s'est rendu à plusieurs reprises en Russie pendant plusieurs années et avait tenu des réunions avec des citoyens russes.

Les chefs d'inculpation sont passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison. « Il sera inculpé dans un avenir proche et une mesure préventive sera choisie », indique l’organisme.

Une courte vidéo diffusée par le comité d'enquête montre un homme en jean et chemise noire arrêté dans un restaurant - que Reuters a pu identifier comme étant le café Akademia, situé dans le centre de Moscou - par des agents de sécurité au visage masqué, avant d’être escorté dans une camionnette.

Pour l’heure, le ministère français des affaires étrangères n’a pas communiqué sur cette affaire.