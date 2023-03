Un avion russe a percuté un drone Reaper américain en mer Noire, affirme l'armée américaine

«Quelque chose s'est passé mais nous n'avons pas confirmation que le drone a été abattu, une enquête est en cours», a souligné une de ces sources sollicitées par l'AFP.

Un avion de chasse russe Su-27 a percuté mardi 14 mars un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire, une zone très surveillée par l'Otan depuis le début de la guerre en Ukraine, a annoncé l'armée américaine.

«Notre drone MQ-9 effectuait des opérations de routine dans l'espace aérien international quand il a été intercepté et percuté par un avion russe, entraînant le crash et la perte du MQ-9», a précisé le général James Hecker, commandant des forces armées américaines en Europe et en Afrique.