Hôpital

"La bumétanide est un simple diurétique, mais nombre de chercheurs - parmi lesquels, en France, Yehezkel Ben-Ari, fondateur et président de la biotech Neurochlore - pensent que, en aidant les neurones à se débarrasser de leur trop-plein de chlore, cette molécule pourrait se révéler efficace dans quantité de maladies neurodégénératives et de troubles du développement cérébral : Parkinson, autisme, schizophrénie, épilepsie, pour ne citer que quelques-unes d'entre elles" selon Les Echos.

Une étude réalisée par des chercheurs américains du National Institute on Aging (NIA) et publiée dans « Nature Aging » montre que, parmi les personnes porteuses de la forme (ou allèle) E4 du gène APOE, qui présentent une fragilité accrue face à la maladie d'Alzheimer, celles qui avaient consommé de la bumétanide avaient entre 35 % et 75 % moins de risque de développer cette maladie que celles qui n'en avaient pas consommé.