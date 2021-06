Un conseiller de Macron propose de mesurer le temps de parole des éditorialistes comme Eric Zemmour

Eric Zemmour

Conseiller politique d'Emmanuel Macron, Stéphane Séjourné propose, dans le quotidien l'Opinion, de "compter dans le temps de parole des politiques les éditorialistes les plus engagés. Je pense notamment à Eric Zemmour. Il évolue aujourd’hui dans une zone grise. Sa parole politique n’est comptée nulle part."

Séjourné ajoute "les éditorialistes et les commentateurs (...) ne sont pas élus et peuvent, en fonction de l’humeur du jour et de l’angle choisi, se permettre de dire tout et son contraire d’une émission à l’autre, sans que cela ne leur soit reproché. Il faut remédier à cette situation."

Le conseiler du président critique CNews, tout en reconnaissant qu'il "considère comme nécessaire pour le gouvernement de continuer à y aller pour confronter ses idées."

Selon lui "CNews est entré dans une politisation à outrance. Les autres chaînes, engagées dans une course à l’audience, sont tentées de faire la même chose".

Le Figaro rappelle que ce débat n'est pas nouveau et qu'il été tranché : "Faut-il décompter le temps de parole d'Éric Zemmour ? Le CSA a déjà répondu non" en janvier 2021 dans les colonnes du Figaro.