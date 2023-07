Ukraine : Une attaque de drones russes détruit un hangar à grains près d'Odessa

Cette frappe fait suite à celle ayant fortement endommagé la cathédrale de la Transfiguration d'Odessa

Une infrastructure portuaire ukrainienne dans la région d'Odessa a été détruite par une attaque de drones russe, lundi 24 juillet, a déclaré le commandement opérationnel ukrainien pour le sud du pays. "Un hangar à grains a été détruit et des réservoirs de stockage d'autres cargaisons ont été endommagés", selon l'armée de Kiev, dans un post Facebook, précisant que "Selon de premières informations, quelque quatre travailleurs du port ont été blessés, mais l'information doit encore être clarifiée."

La célèbre ville portuaire de la mer noire, symbole d'une Ukraine tournée vers l'extérieur et principal centre de transit des marchandises expédiées par voie de mer avant le début de la guerre, s'avère particulièrement dans le viseur de Moscou depuis le début de la contre-offensive ukrainienne à l'Est vers Bakhmout et au sud vers Zaporyjia. Elle a été la cible d'une attaque dans la nuit de samedi à dimanche affichant un bilan de deux morts et 22 blessés, dont au moins quatre enfants, selon les autorités de Kiev. L'expiration de l'accord qui permettait les exportations de céréales ukrainiennes et l'incapacité des parties a le prolonger ou lui trouver un successeur a accentué les tensions dans la région, avec la possible reconquête ukrainienne à l'horizon.

De son côté, Moscou dit avoir déjoué "un acte terroriste", affirmant avoir "neutralisé" deux drones ukrainiens ayant survolé Moscou dans la nuit de dimanche à lundi, l'un d'entre eux s'étant écrasé près du ministère de la Défense. Celui-ci précise par communiqué qu'il n'y avait "pas de victimes". Après les frappes russes sur Odessa, Kiev avait promis des "représailles".

Aux frappes sur Odessa répondent surtout des attaques ukrainiennes sur la Crimée, la péninsule annexée par la Russie ayant subi récemment des attaques récurrentes. Le gouverneur Sergueï Aksionov sur Telegram a déclaré que "Onze drones ennemis ont été abattus par les forces de défense aériennes et neutralisés", ajoutant qu'un "dépôt de munitions" avait été touché dans le district de Djankoï.