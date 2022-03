Ukraine : que sait-on du bombardement d'un théâtre dans la ville de Marioupol assiégée ?

Le maire de Marioupol a dénoncé la destruction d'un théâtre situé dans le centre-ville de Marioupol, dans l'est de l'Ukraine, parlant d'une "tragédie" sans donner d'estimation du nombre de victimes, alors que plus de mille personnes s'y seraient réfugiées indique Le Parisien.

Par contre, Le Monde cite deux députés ukrainiens qui déclarent que l'abri du théâtre a résisté au bombardement même s'il y a des victimes.

Sur sa page page Facebook, Sergiy Taruta dit que « les gens sortent vivants»«Après une terrible nuit d’incertitude au matin du 22e jour de guerre, enfin de bonnes nouvelles de Marioupol ! L’abri antibombes a survécu".

Dmytro Gurin, autre député cité par la BBC (reprise par Radio Canada) et dont les parents étaient dans l’abri, dit : « Nous venons de recevoir l’information que l’abri a tenu et que les gens ont survécu. On ne sait pas encore combien de personnes sont blessées ou tuées. Mais on dirait que la majorité d’entre eux vont bien.

Le ministère de la Défense russe cité par Radio Canada, a démenti avoir mené cette frappe aérienne. Il a attribué l'explosion au bataillon nationaliste ukrainien Azov.