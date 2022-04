Ukraine, le point : Le secrétaire général de l'ONU dans la banlieue de Kiev; Les députés canadiens condamnent le "génocide" contre le peuple ukrainien

Char russe

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres se rend aujourd’hui dans la banlieue de Kiev, à Boutcha, Irpin et Borodianka, théâtres d'exactions imputées à l'armée russe par les Ukrainiens souligne Le Figaro.

Les députés canadiens ont adopté mercredi une motion condamnant les «actes de génocide contre le peuple ukrainien» menés par la Russie et reconnaissant qu'il existe «des preuves claires et abondantes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité systématiques et massifs».

La Russie n'est plus membre de l'Organisation mondiale du tourisme.

Des groupes liés à l'État russe ont mené plus de 200 attaques informatiques contre l'Ukraine et ses infrastructures depuis le début de l'invasion russe selon Microsoft.

«Il faut continuer d’aider l’Ukraine sans pour autant envoyer des soldats», a déclaré François Hollande sur France Info jeudi matin

Arrêt de la fourniture de gaz russe à la Pologne et à la Bulgarie : l'Union Européenne parle de "chantage".

« Si quelqu’un a l’intention d’intervenir dans les événements en cours et de créer des menaces stratégiques contre la Russie, cela sera inacceptable pour nous. Ils devraient savoir que les frappes que nous mènerons en représailles seront fulgurantes », a déclaré Vladimir Poutine, signale Le Monde.