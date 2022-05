Ukraine : la Russie dit avoir tiré une dizaine de missiles de type hypersonique (nouvelle génération de missiles) depuis le début du conflit

Char russe

C'est le 19 mars, que la Russie avait annoncé avoir employé pour la première fois un nouveau missile appelé « Kinjal », tiré par un avion de chasse, sur un entrepôt souterrain d’armements situé dans l’ouest de l’Ukraine souligne Le Monde.

Ce type particulier de missiles dit "hypersonique" est rapide, il vole à Mach 5 (soit cinq fois la vitesse du son, soit environ 6.000 km/h),. Et il est possible de changer sa trajectoire avant qu'il aille frapper sa cible. Il pourrait surclasser les systèmes antimissiles actuels. Son utilisation par la Russie relève de la démonstration de force, car les Ukrainiens n'ont pas de système de défense anti-missiles traditionnels.

Les Etats-Unis qui sont en retard sur les Russes et les Chinois font des essais pour concevoir ce type de missiles, et pour fabriquer des systèmes anti-missiles hypersoniques. Ils ne sont pas les seuls, la France, le Royaume Uni, mais aussi l'Australie, le Japon, l'Inde, et la Corée du Nord font de même.

La portée de ces missiles serait de 1.000 à 2.000 km.