Ukraine: la Maison Blanche briefe les stars de TikTok sur la guerre

Jeudi après-midi, 30 des plus influents de TikTok se sont réunies lors d'un appel Zoom pour recevoir des informations clés sur le déroulement de la guerre en Ukraine raconte le Washington Post.

Les membres du personnel du Conseil de sécurité nationale et l'attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, ont informé les influenceurs des objectifs stratégiques des États-Unis dans la région et ont répondu aux questions sur la distribution d'aide aux Ukrainiens, la collaboration avec l'OTAN et la réaction des États-Unis à une utilisation russe des armes nucléaires. .

Alors que la crise en Ukraine s'est aggravée, des millions de personnes se sont tournées vers TikTok pour obtenir des informations sur ce qui s'y passe en temps réel. Les vidéos TikTok ont ​​​​offert certains des premiers aperçus de l'invasion russe et depuis lors, la plate-forme a été le principal moyen de diffuser des informations vers le public à l'étranger.