Ukraine : La France va livrer "des dizaines de blindés et de chars légers" à Kiev

"De nouvelles livraisons sont en préparation pour tenir compte en permanence des besoins les plus urgents et les plus immédiats de l’Ukraine", justifie le président de la République dans une déclaration commune avec Volodymyr Zelensky, alors que ce dernier était de passage sur Paris dimanche soir.

Profitant d'une étape de Volodymyr Zelensky à Paris dimanche soir, lors de sa mini-tournée européenne, les présidences des deux pays ont annoncé que la France va "former et équiper" plusieurs bataillons ukrainiens "avec des dizaines de véhicules blindés et de chars légers, dont des AMX-10RC". Justifiant ce nouveau soutien militaire par une prise en compte "permanen[te] des besoins les plus urgents et les plus immédiats de l’Ukraine", le communiqué de presse commun annonce dors et déjà d'autres livraisons par la suite. Pour l'heure, la déclaration commune annonce une concentration des efforts "sur le soutien des capacités de défense aérienne de l'Ukraine".

Par ailleurs, sur le plan diplomatique, l'accent est mis par les présidents français Emmanuel Macron et ukrainien Volodymyr Zelensky sur de "nouvelles sanctions", relève l'AFP. Sur le sujet, les deux pays affichent leur unité : "L'Ukraine et la France s'accordent sur la nécessité d'accroître nos pressions collectives sur la Russie par de nouvelles sanctions afin d'affaiblir la capacité de ce pays à poursuivre sa guerre d'agression illégale", alors que la question est un sujet de débat complexe pour des pays comme la Suisse, la Turquie ou les Emirats Arabes Unis, qui n'appliquent pas ou peu les sanctions économiques et permettraient à la Russie de tenir malgré la pression.

Sur l'avenir de l'Ukraine, le communiqué ne laisse aucune place au doute, "L'avenir de l'Ukraine et de son peuple est au sein de la famille européenne. L'Union européenne a déjà reconnu la perspective européenne de l'Ukraine et lui a accordé le statut de pays candidat", ajoutant que la France "attend avec intérêt le rapport de la Commission européenne pour commencer les négociations d'adhésion". Contrairement à certaines déclarations passées du président Macron, aucune référence à des garanties de sécurité, dont une potentielle neutralité Ukrainienne, à donner à la Russie n'apparaît dans le texte, insistant au contraire sur le droit de l'Ukraine à choisir ses arrangements de sécurité. La France veut aider "l'Ukraine à poursuivre son chemin vers la famille euro-atlantique", est-il écrit.

Volodymyr Zelensky ne devrait pas s'attarder à Paris, sa tournée européenne se terminant après l'avoir conduit en Italie et en Allemagne au cours du week-end.