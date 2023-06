Ukraine : Kiev revendique la prise de plusieurs villages

L'Ukraine a annoncé la reconquête de trois villages dans la région de Donetsk, ce dimanche 11 juin ; les communes de Blagodatné, Neskoutchné et Makarivka. Ces localités, si l'information s'avère correcte, seraient les premiers gains territoriaux de l'armée ukrainienne depuis la dernière phase de conquête dans la région de Kherson à l'hiver dernier. Kiev espère enfoncer largement le front qui l'oppose à la Russie en lançant ce que le président Volodymyr Zelensky a désigné la veille comme des "actions de contre-offensive".

Par ailleurs les regards se tournent de plus en plus assurément vers l'armée russe quand à la responsabilité de la rupture du barrage de Kakhovka, qui serait due à une grande explosion. Depuis, les autorités de Kiev ont dû ralentir leur assaut dans le secteur pour évacuer les populations victimes des inondations consécutives à l'accident. Celles ci auraient déjà provoqué six morts selon un bilan provisoire des autorités, avec 35 personnes disparues, le tout uniquement dans les zones qu'elles contrôlent. Elles accusent par ailleurs les forces russes d'attaquer les civils évacuées, dont trois seraient morts et 23 blessés.

De plus, le niveau d'eau du barrage provoquent l'inquiétude des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Ceux ci ont demandé à pouvoir mesurer le niveau de l'eau du réservoir, car celle ci est actuellement utilisée pour refroidir les réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Ils affirment l'impératif de clarification de "la raison de l'écart significatif observé entre diverses mesures".