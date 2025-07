Volte-face

Ukraine : après son revirement en faveur de Kiev, Donald Trump s'emporte sur Vladimir Poutine, qui dirait "beaucoup de conneries"

Laissant apparaître sa frustration quand au manque d'avancées dans les négociations entre Russes et Ukrainiens, le président américain ne blâme plus son homologue ukrainien mais bien Vladimir Poutine, qu'il accuse de "tuer de nombreuses personnes et beaucoup de ses soldats". Un revirement supplémentaire dont on ignore combien de temps il durera.