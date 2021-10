Trump pourrait devenir plus riche qu’il ne l’a jamais été grâce à son réseau social

L'entreprise Digital World Acquisition Corp. connaît une ascension fulgurante à Wall Street. Le cours de l'action s'est envolé vendredi matin et le titre a terminé en hausse de 107,03% s'établissant à 94,20 dollards. La valeur boursière du groupe atteindrait les 3,2 milliards de dollards alors qu'elle n'a aucune activité commerciale pour le moment. Il s'agit d'une société d'acquisition à vocation spécifique qui fusionnera avec une entreprise pour laquelle elle lève des fonds en vendant des actions.

L'entreprise avec laquelle elle fusionnera est le nouveau groupe de médias et technologies de Donald Trump qui s'occupera de piloter le réseau social de l'ancien président : Truth Social. Il s'agira d'une alternative à Facebook, Twitter et YouTube, réseaux desquels M. Trump a été banni après les événements du Capitole de ce début d'année. Donald Trump a d'ailleurs indiqué qu'il a lancé ce réseau dans le but de «résister à la tyrannie des géants technologiques».

À Lire Aussi

Truth Social : Donald Trump va lancer son propre réseau social