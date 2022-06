Trump au centre d'un complot lors de l'assaut du Capitole selon une commission parlementaire

Washington Congrès américain Capitole

"Un an et demi après cette journée qui a marqué l'Histoire, une commission d'enquête parlementaire a commencé jeudi 9 juin à dévoiler la responsabilité exacte de l'ancien président Donald Trump dans l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole, lors d'auditions très attendues" raconte Le Figaro.

"Les manifestants ont pris d'assaut le siège du Congrès après «les encouragements» de l'ancien président, a déclaré Bennie Thompson, le chef de la commission dite du «6 janvier» en ouverture d'une série d'auditions censées prouver l'existence d'une campagne coordonnée pour renverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. «Le 6 janvier a été la culmination d'une tentative de coup d'État», a affirmé Bennie Thompson cité par Le Figaro.

"Depuis près d'un an, sept démocrates et deux républicains ont entendu plus de 1.000 témoins, dont deux enfants de l'ancien président, et épluché 140.000 documents pour faire la lumière sur les faits et gestes précis de Donald Trump avant, pendant et après cet événement qui a fait vaciller la démocratie américaine" ajoute Le Figaro.

L'audition d'hier était retransmise en direct sur de nombreuses chaînes d'information en continu mais elle était boudée par les médias les plus conservateurs, nouvelle illustration de la profonde ligne de fracture politique qui divise les États-Unis.