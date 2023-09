Trois œuvres d'art soupçonnées volées par les nazis saisies dans des musées américains

"Autoportrait aux coudières" et "Garçon assis avec les mains croisées", deux œuvres d'Egon Schiele

Trois œuvres de l'artiste autrichien Egon Schiele, aujourd’hui réclamées par les héritiers de leur ancien propriétaire, un collectionneur et artiste juif victime des nazis, ont été saisies par la justice américaine. Elles étaient exposées dans de grands musées américains, a-t-on appris jeudi de source judiciaire, confirmant une information du New York Times.

La Cour suprême de l'Etat de New York estime qu'il « existe des motifs raisonnables de croire » que ces dessins de l'artiste expressionniste autrichien « sont volés » et « détenus illégalement ».

Prisonnier de guerre russe (1916), une aquarelle et crayon sur papier d'une valeur de 1,25 million de dollars, a été saisie à l'Art Institute de Chicago. Portrait d'un homme (1917), un dessin au crayon sur papier d'une valeur d'un million de dollars, a été saisi au Carnegie Museum of Art de Pittsburgh. Enfin, Fille aux cheveux noirs (1911), une aquarelle et crayon sur papier d'une valeur de 1,5 million de dollars, a été saisie à l'Allen Memorial Art Museum de l'université Oberlin. Les ordonnances précisent que les œuvres peuvent demeurer « sur place » pendant une période de 60 jours.

L'œuvre Prisonnier de guerre russe « reste sous notre garde dans le musée pour le moment », a dit le musée de Chicago. « Nous sommes convaincus d'avoir acquis légalement cette oeuvre et de la posséder légalement », ajoute le musée.

La propriété des œuvres est réclamée par les héritiers de Fritz Grünbaum, un artiste de cabaret juif autrichien, grand collectionneur d'art et critique du régime nazi, tué dans le camp de concentration de Dachau en 1941. Toujours selon le New York Times, l'enquête en cours porte sur une douzaine d'oeuvres d'Egon Schiele pillées par les nazis.