Tout ce qui change au 1er juillet : Prix du gaz, plan épargne pour les jeunes et augmentation indemnités chômage…

Le plan d’épargne avenir climat, destiné aux moins de 21 ans, voit le jour. Les versements doivent servir « à financer des projets liés à la transition écologique ».

Les vacances d’été arrivent avec leur lot de changements dans la vie quotidienne des Français. Au programme des changements du 1er juillet : augmentation du prix du gaz, nouvelle possibilité d’épargne pour les plus jeunes, mais aussi un meilleur affichage des augmentations de prix dans les grandes surfaces.

Voici les principales nouveautés :

Nouvelle augmentation du prix du gaz

Au 1er juillet, le prix repère du gaz connaîtra une hausse de 11,7 % par rapport au mois de juin, avec un niveau moyen qui se situera à 129,20 euros/MWh TTC. D’après le ministère de l’Économie, « cette évolution résulte principalement de l’application du nouveau tarif des réseaux de distribution de gaz naturel et de la hausse des prix de gros du gaz naturel ».

« Le prix repère n’est donné qu’à titre indicatif, rappelait en juin au Parisien Emmanuelle Wargon, présidente de la CRE. Les fournisseurs ont toute latitude pour fixer leurs offres comme ils l’entendent. Et notamment la façon dont ils veulent répercuter l’augmentation à venir. »

Une alternative au livret jeune

Ce 1er juillet marque le lancement du plan d’épargne avenir climat, un produit destiné seulement aux moins de 21 ans. Les versements doivent servir « à financer des projets liés à la transition écologique ».

Comme le livret 1, le plafond de ce plan est fixé à 22 950 euros maximum. Il est possible de l’ouvrir dès la naissance de l’enfant et l’argent est bloqué jusqu’à sa majorité. Le taux de rémunération n’est pas fixé par l’État contrairement à d’autres plans d’épargne ou au livret jeune, destiné aux moins de 25 ans. Il dépend des investissements effectués (et potentiellement à risque) par le propriétaire du plan.

Lutte contre la « shrinkflation »

Désormais, les grandes surfaces ont l’obligation d’afficher les hausses de prix des produits dont la quantité a été réduite. Cette mesure vise à protéger les consommateurs de la « shrinkflation », procédé qui consiste à réduire la taille d’un produit tout en conservant le même prix, voire en l’augmentant.

Évolution du DPE pour les petites surfaces

Ce changement permettra la sortie de 140 000 logements de la catégorie « passoire énergétique ». À partir d’aujourd’hui, les logements dont la surface est inférieure ou égale à 40m² bénéficieront d’un nouveau mode de calcul de leur diagnostic de performance énergétique (DPE).

Les calculs effectués « entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2024 sur des logements de cette taille pourront faire l’objet d’un document qui atteste de la nouvelle étiquette du DPE », souligne le ministère de l’Économie et des Finances.

Revalorisation de l’indemnité de chômage

Ce 1er juillet, les allocations d’assurance chômage sont revalorisées de 1,2 %. Selon l’Unédic, cette revalorisation « concernerait environ 2 millions de demandeurs d’emploi indemnisés » sur environ 2,7 millions au total. Certains allocataires de moins de six mois ne sont en revanche pas concernés.

Contribution pour les victimes d’attentats

Le montant de la contribution au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions augmente de 0,60 euro et voit son total porté à 6,50 euros par contrat d’assurance de bien (auto, habitation…).

Cela va d’augmenter les ressources du fonds, destiné à indemniser les victimes d’actes de terrorisme, les personnes blessées, physiquement ou psychologiquement, ou les ayants droit de personnes décédées (conjoint, enfants, parents, grands-parents, petits-enfants, frères et sœurs).

Plus de sécurité sur les véhicules neufs

Plusieurs équipements de sécurité réservés aux voitures haut de gamme vont devenir obligatoires à partir du 7 juillet pour toutes les voitures et camionnettes neuves vendues en Europe, tels que l’adaptateur de vitesse en fonction des limitations, l’aide au maintien de la trajectoire, les radars ou caméra de recul, l’avertisseur de perte d’attention et une « boîte noire » sur chaque véhicule.