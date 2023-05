TF1, M6, Canal+ et Altice repartent à l'offensive contre France Télévisions

En début de semaine, Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, avait accusé TF1, M6, Canal+ et Altice (BFMTV, RMC...) d'avoir avancé des «chiffres tronqués».

Les chaînes privées repartent à l'offensive. En début de semaine, Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, avait accusé TF1, M6, Canal+ et Altice (BFMTV, RMC...) d'avoir avancé des «chiffres tronqués», mis en avant des «exemples fallacieux» et in fine réalisé une analyse «caricaturale et grossière» de l'offre de service public, dans leur courrier adressé à la première ministre Élisabeth Borne le 10 mai dernier.

Des allégations totalement fausses, rétorquent les quatre diffuseurs rassemblés au sein de l'Association des chaînes privées (ACP). Dans un communiqué commun, l'association indique maintenir «ses analyses et éléments chiffrés en particulier sur la programmation généraliste et peu différenciante de France 2». L'ACP précise qu'elle s'est appuyée sur «des éléments essentiellement tirés du rapport de l'ARCOM, lui-même nourri de données fournies par France Télévisions».

En somme, TF1, M6, Canal+ et Altice persistent et signent. Ils continuent de dénoncer des «avantages compétitifs» dont l'audiovisuel bénéficierait à leur détriment et qui «interrogent sur la clarté de ses missions et de son financement ». Les quatre groupes privés estiment que les chaînes du service public doivent respecter «des obligations de diffusion par chaîne, comme leurs concurrentes privées, afin de rétablir un contexte de compétition équilibrée et équitable».