Tempête Ciaran : le réseau mobile sera rétabli «dans les prochains jours»

Le réseau mobile devrait être rétabli «dans les prochains jours» dans les zones touchées par le passage de la tempête Ciaran, a indiqué lundi 6 novembre Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé du Numérique, lors d'un déplacement dans le Finistère.

«Nous pouvons espérer dans les prochains jours, d'abord rétablir les communications mobiles, et dans les prochaines semaines, là où les infrastructures ont été les plus dégradées, rétablir les communications fixes. C'est la priorité absolue», a-t-il déclaré. Plus d'un million de personnes ont été privées de réseau mobile, après le passage de la tempête Ciaran, avait annoncé le ministre jeudi.