Tempête Ciaran : 23 départements en vigilance orange, plus aucun territoire en rouge

Après le Finistère et les Côtes-d'Armor, la Manche a été rétrogradée en vigilance orange, jeudi matin.

La vigilance rouge pour "vent violent" dans la Manche a été levée, jeudi 2 novembre à 10 heures, après que le Finistère et les Côtes-d'Armor ont été, eux aussi, rétrogradés en vigilance orange. Ce sont désormais 23 départements qui sont en orange, principalement pour "vent violent" et "vagues-submersion", mais aussi pour "crues" dans le Pas-de-Calais, "pluie-inondation" en Corse et "orages" en Corse-du-Sud.

Les risques liés aux vagues s'étendent sur 19 départements en orange, des Pyrénées-Atlantiques au Pas-de-Calais, ainsi que des Bouches-du-Rhône aux Alpes-Maritimes, et en Corse-du-Sud. "On a eu une vague de plus de 20 mètres du côté de Brest", dans le Finistère, a rapporté le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, sur BFMTV. La vigilance orange "vent violent" ne concerne plus que huit départements, de la Manche au Nord.