Taïwan : pour Donald Trump, Emmanuel Macron "est allé en Chine lécher le cul" de Xi Jinping

Emmanuel Macron et Donald Trump lors d'un sommet au Parlement européen.

Dans un entretien accordé à Fox News, l'ancien président américain Donald Trump a donné son avis sur les déclarations d'Emmanuel Macron concernant la situation à Taïwan.

"Macron, qui est un ami, est allé en Chine pour lécher le cul" de Xi Jinping, a déclaré Donald Trump, tout en subtilité.

Lors de son interview sur Fox News, Donald Trump a accusé l'administration de son successeur, Joe Biden, d'avoir considérablement affaibli le leadership des Etats-Unis sur la scène internationale, au point de perdre le soutien de ses alliés traditionnels.

"Vous avez ce monde de fous, qui explose de partout, et les Etats-Unis n'ont absolument pas leur mot à dire. Je me suis dit 'Ok! La France va en Chine maintenant!'", raconte le milliardaire.

Dans un entretien accordé dimanche aux Echos en marge de son voyage en Chine, Emmanuel Macron a laissé entendre que la crise autour de Taïwan était autant du ressort de Pékin que de Washington.

Le chef de l’Etat français a aussi revendiqué une forme d'autonomie stratégique pour l'Union européenne sur ce dossier, provoquant la colère des journalistes et représentants politiques américains.

Certains ont évoqué le fait que si l'UE souhaitait réellement une autonomie stratégique sur le sujet taïwanais, alors il faudrait que les États-Unis reconsidèrent leur soutien à l'Ukraine, dans le cadre d'une guerre qui se déroule sur le sol européen.

Emmanuel Macron est depuis sous le feu des critiques après ses propos appelant l'Union européenne à ne pas être "suiviste" de l'Amérique ou de la Chine sur la question de Taïwan.

Le président de la République est d’ailleurs revenu sur ses propos ce mercredi, en confirmant son point de vue sur la question.