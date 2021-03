Subvention de 2,5 millions d'euros de Strasbourg (mairie EELV) pour aider la construction d'une mosquée qui refuse la charte des principes de l'Islam de France

Jeanne Barseghian

Par 42 voix contre 7, la municipalité de Strasbourg, a voté le principe d'une subvention» de 2,563 millions d'euros pour la construction d'une mosquée dans le quartier populaire de la Meinau. Selon la maire EELV de Strasbourg, Jeanne Barseghian, cette subvention représente «10% du montant des travaux».

Le montant du chantier dépasse en effet 25 millions d'euros, mais le coût total de cette mosquée qui serait la plus grande mosquée d'Europe, serait de 32 millions d'euros.

Le projet est conduit par l’association Mili Görüs, proche de la Turquie qui a refusé de signer en janvier la Charte des principes pour l’islam de France, qui doit accompagner la lutte contre le séparatisme souligne CNews.

Sur Twitter, Gérald Darmanin a regretté la décision : "La mairie verte de Strasbourg finance une mosquée soutenue par une fédération qui a refusé de signer la charte des principes de l’islam de France et qui défend un islam politique. Vivement que tout le monde ouvre les yeux et que la loi séparatisme soit bientôt votée et promulguée."

Puis ce mardi, le ministre a annoncé que " Même si la loi séparatisme n’est pas encore adoptée, devant la gravité des décisions prises par la municipalité verte de Strasbourg," il a demandé à la préfette de la région Grand Est et du Bas-Rhin de "déférer la délibération d’octroi de subvention devant le juge administratif".

