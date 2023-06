Standard & Poor's maintient la note de la France à « AA », Bruno Le Maire salue un « signal positif »

Contre toute attente, l'agence de notation Standard & Poor's (S&P) a maintenu, vendredi soir, la note de la France à « AA ». Selon S&P, l’Hexagone a une forte capacité à rembourser sa dette. Cette vision optimiste est donc différente du choix de Fitch fin avril, qui avait abaissé la note d'un cran, de « AA » à « AA- ».

Standard & Poor's avait maintenu en décembre la notation de la France, sans exclure de la dégrader en raison du ralentissement de son économie, de l'absence de grandes réformes structurelles et de la dégradation des finances publiques. Les efforts du gouvernement auront donc finalement porté leurs fruits.

L'exécutif anticipe une dette à 108 % du produit intérieur brut (PIB) et un déficit à 2,7 % d'ici la fin du quinquennat.

Le choix « est principalement dû à la révision de la stratégie de consolidation budgétaire du gouvernement », a indiqué Standard & Poor's.

Dans un entretien au JDD, publié vendredi, le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a salué un « signal positif » suite à la décision de S&P :

« Notre stratégie en matière de finances publiques est claire. Elle est ambitieuse. Et elle est crédible ».

Bruno Le Maire a l’intention de poursuivre les « réformes pour atteindre le plein-emploi », de réduire «les dépenses publiques». Il souhaite également mettre fin au quoi qu'il en coûte, à tous les chèques exceptionnels et au bouclier énergétique.

