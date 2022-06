François-Noël Buffet

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin et la nouvelle ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra vont être auditionnés mercredi à 17h00 par la commission des lois et la commission de la culture de la Haute assemblée indique Public Sénat.

« J’en ai fait la demande à François-Noël Buffet (président LR de la commission des lois) et à Laurent Lafon (président centriste de la commission culture et éducation). Ils ont donné leur accord. Les commissions sont en train de prendre contact avec les cabinets des deux ministres pour organiser ces auditions rapidement », indiquait hier à la mi-journée Michel Savin (LR), président du groupe d’études « Pratiques sportives et grands événements sportifs ».

"Ce que nous attendons c'est un discours de clarté et j'allais presque dire un discours de vérité" de la part du ministre de l'Intérieur et de la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, a affirmé François-Noël Buffet sur France Info qui évoquait des déclarations "qui ont été faites rapidement", "parfois même relativement improvisées" au sujet de ces incidents au Stade de France.

"Je pense que la responsabilité d'un homme publique et surtout d'un homme public de premier rang, c'est de savoir assumer publiquement qu'il y a eu des erreurs et d'apporter immédiatement des corrections", déclare président de la commission des lois au Sénat qui juge que "si nous démontrons qu'il y a eu des déclarations fausses ou en tous les cas mal contrôlées, il faudra effectivement en tirer des responsabilités." a ajouté François-Noël Buffet.