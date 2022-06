Soupçons de triche et problèmes de surveillance pendant le concours des grandes écoles de commerce

Etudiants

L’Association des professeurs de classes préparatoires économiques et commerciales a signalé une dizaine de problèmes

Pendant le concours d’entrée aux plus grandes écoles de commerce des candidats auraient triché, aidés de leur téléphones, et les surveillants auraient été laxistes dans une dizaine de centres d'examens selon Le Monde.

A tel point que l’Association des professeurs de classes préparatoires économiques et commerciales, l’Aphec, a adressé un courrier à la direction des admissions et concours (DAC) – qui dépend de la chambre de commerce et d’industrie de Paris-Ile-de-France – .

Près de 10 000 candidats ont travaillé sur des dizaines d’épreuves écrites du 4 au 13 mai, pour figurer parmi les admissibles aux oraux et finir parmi les 5 600 admis. Les écoles les plus réputées telles que HEC, l’Essec, l’Edhec, l’ESCP ou GEM ont une banque commune d’épreuves (BCE) aux 19 écoles.

"Les candidats ont aujourd’hui deux peurs : l’annulation pure et simple du concours – ce qui devrait être le cas, car il y a rupture d’équité – et la crainte d’être sanctionnés lors des oraux, si jamais ils étaient identifiés parce qu’ils ont parlé" déclare Antoine Crouzet, professeur à Paris.

"Si les faits sont avérés, l’image du concours BCE pourrait se trouver définitivement ternie" conclut Le Monde.