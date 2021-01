Soupçons d'emplois fictifs : Penelope et François Fillon seront jugés en appel pour détournement de fonds publics en novembre 2021

Crédits Photo: Thomas SAMSON / AFP

Le procès en appel de François Fillon, de son épouse Penelope et de son ancien suppléant à l’Assemblée nationale, dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs, a été fixé sur la période du 15 au 30 novembre 2021, selon des informations de Franceinfo auprès d’une source judiciaire. François Fillon doit à nouveau comparaître notamment pour détournement de fonds publics et complicité et recel d'abus de biens sociaux. Le procès se tiendra les après-midis des 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29 et 30 novembre 2021 à la cour d'appel de Paris.

L'ancien Premier ministre avait été condamné en première instance le 29 juin dernier à cinq ans d'emprisonnement, dont deux ferme, 375.000 euros d'amende et dix ans d'inéligibilité. La défense de François Fillon, qui avait plaidé la relaxe, avait immédiatement annoncé faire appel, tout comme celle de Penelope Fillon, condamnée à trois ans de prison avec sursis, 375.000 euros d'amende et deux ans d'inéligibilité.

L'ancien suppléant et alors maire de Sablé-sur-Sarthe, Marc Joulaud avait lui aussi interjeté appel.