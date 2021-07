Vaccination

Plus de la moitié des Français sont favorables à la vaccination obligatoire contre le Covid-19 pour les soignants et pour l'ensemble de la population, selon un sondage Odoxa-Backbone consulting pour franceinfo et Le Figaro.

Cette enquête montre un enthousiasme grandissant pour la vaccination contre le Covid-19 et des avis de plus en plus positifs sur la gestion de la campagne de vaccination, jugée "efficace" par 60 % des sondés.

L’idée de la vaccination obligatoire s’impose dans l’opinion d'après ce sondage. 72 % des Français interrogés y sont favorables pour le personnel soignant, et ils sont aussi une majorité (58 %) à se dire favorables à la vaccination obligatoire pour l’ensemble de la population. Il s'agit là d'un retournement d'opinion, puisqu'en novembre dernier, seuls 38 % des sondés étaient favorables à la vaccination obligatoire pour tous.

Vendredi après-midi Olivier Véran s'est déclaré opposé à toute obligation « Nous ne contraindrons pas les Français à se faire vacciner. La vaccination n’a pas à être obligatoire en population générale. »

Sondage Odoxa-Backbone consulting pour franceinfo et Le Figaro réalisé auprès d’un échantillon de Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogés par internet les 30 juin et 1er juillet 2021.