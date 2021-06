Xavier Bertrand

Le président des Hauts de France dominerait ses rivaux, mais serait absent au second tour

Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont en tête des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle, selon un sondage Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et LCP-Assemblée nationale/Public Sénat, publié dimanche 28 juin. Le chef de l'Etat sortant et la présidente du Rassemblement national sont en tête quel que soit le candidat de la droite testé dans ce sondage, indique France Info.

S'il s'agit de Xavier Bertrand, alors Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont à égalité avec 24% des voix au 1er tour, devant Bertrand crédité de 18% des intentions de vote.

S'il s'agit de Valérie Pécresse, alors Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont à égalité avec 26% des voix au 1er tour, devant Pécresse à 13%.

Si Laurent Wauquiez est le candidat de la droite, alors Emmanuel Macron figure en tête avec 27% des voix au 1er tour et Marine Le Pen obtient 25% des voix, devant Wauquiez à 13%.

Selon ce sondage, Xavier Bertrand ferait donc mieux que Valérie Pécresse ou Laurent Wauquiez, mais n'arriverait toutefois pas à atteindre le second tour.

Quel que soit le candidat de la droite, le Vert Yannick Jadot obtiendrait 10% des voix au 1er tour. Anne Hidalgo (PS) obtiendrait entre 8 et 9%.

Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) recueillerait 7% des voix et Nicolas Dupont-Aignan, de Debout La France, 5%.

Sondage réalisé par internet du 25 au 26 juin 2021 auprès de 1 499 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus.