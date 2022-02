Son meeting au Zénith critiqué: Valérie Pécresse parle de "phénomène machiste"

Valérie Pécresse

"Quand on m'applaudissait, cela faisait un phénomène très bizarre, cela faisait un blanc à la télé, je parlais et blanc. Et les gens se sont dit c'est quoi ce meeting. Les gens qui étaient dans le meeting l'ont trouvé super, c'est ceux qui ont regardé à la télé qui l'on trouvé..."

"Quand Emmanuel Macron fait son premier meeting de sa première campagne il y a 5 ans, où il fait quasimment sa mue en direct, où il se met à crier. Est-ce qu’il a eu les mêmes critiques que vis-à-vis de moi ? La vérité est toute simple, quand c’est un homme, bon c’est une erreur de jeunesse. Quand c’est une femme, c’est une faiblesse, c'est toujours pareil, estime Valérie Pécresse.

"On a un phénomène médiatique, machiste" ajoute la candidate, "on a des candidats hommes qui sont les favoris des médias (...) Ils ne sont pas forcément les favoris des sondages, mais les favoris des médias parce qu’ils représentent ce qu’ils attendent"