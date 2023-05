Sommet Chine-Asie centrale : Xi appelle à «exploiter pleinement» les possibilités de coopération

Xi Jinping a ajouté que la région et la Chine devaient «prendre la tête» de ce projet et «approfondir la confiance mutuelle stratégique» afin de «maintenir une amitié éternelle».

Le dirigeant chinois Xi Jinping a appelé ce vendredi 19 mai son pays et l'Asie centrale à «exploiter pleinement» les possibilités de coopération en matière de commerce, d'économie et de capacité industrielle. S'adressant aux chefs d'État de cinq républiques ex-soviétiques réunis lors d'un sommet inédit, Xi Jinping les a exhortés à «exploiter pleinement les possibilités de coopération traditionnelle en matière d'économie, de commerce, de capacité industrielle, d'énergie et de transport», selon un extrait du discours fourni par l'agence de presse Chine Nouvelle.

Il a également souligné la nécessité de développer «de nouveaux moteurs de croissance (...) tels que la finance, l'agriculture, la réduction de la pauvreté, la baisse des émissions de carbone, la santé et l'innovation numérique». Le président chinois accueille cette semaine la toute première édition d'un «sommet Chine-Asie centrale» depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1992 entre le géant asiatique et ces républiques (Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan) après la chute de l'URSS.

Xi Jinping a ajouté que la région et la Chine devaient «prendre la tête» de ce projet et «approfondir la confiance mutuelle stratégique» afin de «maintenir une amitié éternelle». Il a également souligné la nécessité d'élargir la coopération en matière de sécurité pour lutter contre ce que Pékin appelle les «trois maux» de la région : le séparatisme, le terrorisme et l'extrémisme.