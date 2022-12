SNCF : Sud-Rail et la CGT maintiennent leur préavis de grève pour les fêtes de fin d'année

Sud-Rail et la CGT maintiennent leur préavis de grève pour les fêtes de fin d'année.

Pas de cadeau pour les voyageurs qui souhaitent prendre le train à l’occasion des fêtes de fin d’année. Ce lundi, le collectif de contrôleurs de la SNCF a annoncé le maintien de son préavis de grève pour Noël et le Nouvel An, avec l'appui de Sud Rail et de la CGT-Cheminots. Les deux syndicats ont décidé lundi de ne pas appeler à la grève des contrôleurs lors des fêtes de fin d’année. En revanche, ils maintiennent leur préavis afin de laisser à chacun la possibilité de se joindre ou non au mouvement.

"Nous avons décidé de laisser notre outil syndical à disposition du collectif en maintenant le préavis. C'est maintenant l'entreprise qui doit formuler de nouvelles propositions", précise le communiqué du syndicat, tandis que la CGT entend aussi laisser l'opportunité à ses adhérents de "s'impliquer dans la démarche".

Les syndicats (CGT-Cheminots, CFDT Cheminots, Unsa Ferroviaire et Sud Rail) avaient jusqu'à ce lundi pour formuler une réponse aux propositions qui avaient été faites par la direction de la SNCF. De son côté, l'Unsa Ferroviaire a décidé, vendredi, de lever son préavis de grève. La position de la CFDT Cheminots n'est pas encore connue.

