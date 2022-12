© ALAIN JOCARD / AFP / POOL

Grève SNCF

SNCF : Olivier Véran demande aux grévistes de "renoncer et d'entendre la demande légitime des Français"

Ce jeudi, lors du Conseil des ministres, Olivier Véran demande aux contrôleurs de la SNCF en grève pour Noël et le Nouvel An de «renoncer et d'entendre la demande légitime des Français».