« Une mine d’or »

Six ans après le Grand débat national, les données des contributions citoyennes analysées grâce à l'intelligence artificielle

Plus de six ans après le Grand débat national qui a fait suite au mouvement des « gilets jaunes », la Fondation Jean-Jaurès et Arlequin AI publient mercredi 11 juin un rapport présentant ce qui ressort de ces contributions citoyennes.