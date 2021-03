AP-HP

L'ARS prévoit de vacciner plus de 50.000 personnes ce week-end

"La situation est extrêmement tendue en Île-de-France" alerte vendredi 5 mars Aurélien Rousseau, directeur de l’agence régionale de Santé dans la région, "avec des départements qui ont maintenant dépassé les 400 cas pour 100 000 habitants." cité par France Info

"On vient de passer, ce vendredi, la barre des 900 malades hospitalisés Covid dans les services de réanimation. Cette pression est forte et elle s'ajoute à des mois et des mois de pression hospitalière," ajoute Aurélien Rousseau.

Concernant la campagne de vaccination ce week-end en Île-de-France, Aurélien Rousseau précise que l'ARS "a raclé absolument tous les fonds de tiroir. Il n'y a plus aucun vaccin qui dort quelque part. Nous avons 51 000 doses qu'on va injecter au cours du week-end".