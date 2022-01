Si elle était élue que ferait Marine Le Pen, de la présidence de l'Union Européenne

Marine Le Pen

Remise en cause, entre autres des contrats de vaccins, de l'avion de combat du futur etc..

La présidence de l’UE est une position stratégique mais elle offre une marge de manœuvre limitée estime l'eurodéputé RN, Nicolas Bay interrogé par Le Point.

En cas de victoire de Marine Le Pen : "Nous ne prétendrons pas la changer du sol au plafond en quelques semaines, contrairement à la grandiloquence – électorale – d’un Macron qui parle de refonder les traités."

"Nous pourrions alors affirmer les orientations que la France retrouvée portera au sein des instances européennes : de vraies frontières extérieures et le contrôle des frontières nationales, une contribution financière rééquilibrée, un pouvoir aux États plutôt qu’à la Commission et – c’est primordial – l’affirmation de l’Union comme une libre coopération de nations ayant en commun la même civilisation." ajoute Nicolas Bay.

Par ailleurs : "nous n’avons pas besoin des milliards de doses commandées par Bruxelles, mal négociées, dans des conditions opaques et que nous payons au prix fort. Plusieurs pays ont montré que, seuls, ils étaient capables de négocier leurs doses de vaccin à un prix honnête. Pourquoi la France ne le pourrait-elle pas ? L’Allemagne continue de commander en son nom propre, par exemple, récemment encore, 80 millions de doses du vaccin Valneva.

Et selon l'eurodéputé RN, il faut remettre en causel’accord avec les Allemands surl’avion de combat du futur : c'est "une folie qui revient à transférer, sans la moindre contrepartie, nos technologies et nos compétences à l’Allemagne. Dassault est parfaitement capable de concevoir et d'assembler cet avion seul."