Si elle est élue présidente, Marine Le Pen ne prendra pas Eric Zemmour dans son gouvernement

Marine Le Pen

Éric Zemmour sera-t-il nommé ministre ou Premier ministre si Marine Le Pen est élue présidente dimanche 24 avril ? Interrogée à ce sujet dans l'émission "Un candidat face au 7/9" mardi sur France Inter, Marine Le Pen répond non, elle ne le souhaite pas.

"Non, ce n'est pas une possibilité" a expliqué Marine Le Pen "Il n'en a pas le souhait, je n'en ai pas le souhait non plus, j'ai exprimé tout au long de la campagne du premier tour les divergences que je pouvais avoir avec Éric Zemmour", explique la candidate, en précisant qu'elle a toutefois "toujours concédé qu'il fait partie du camp de ceux qui croient en la France, qu'il faut que la France redevienne un pays souverain".

Marine Le Pen a indiqué par ailleurs qu'elle sait qui sera son Premier ministre si elle est élue, "mais je ne vous le dirai pas, parce que nous ne sommes pas aux États-Unis, on n'élit pas un ticket avec un président et un Premier ministre, on élit un président de la République"