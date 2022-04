Des habitants font la queue pour subir un test de dépistage pendant une période de confinement. Shanghai, le 4 avril 2022.

« Dans ce pays, ce n'est pas le virus qui nous effraie, mais les mesures anti-Covid chaotiques qui ont entraîné des risques pour le bien-être des personnes âgées, des enfants et des animaux de compagnie », a déclaré Lily Chen, qui vit à Shanghai avec ses trois chats. « Je réalise maintenant que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes - et non sur le gouvernement - pour protéger nos propres familles ».

Cette angoisse croissante risque de devenir l’un des plus gros défis pour Xi Jinping depuis sa prise de fonction en 2012. Alors que l’épidémie a pratiquement paralysé l'une des plus grandes villes chinoises, il est censé obtenir un troisième mandat lors d’un congrès du Parti communiste dans quelques mois.

Si Pékin tente de garder le contrôle de la situation, les critiques émanant de la population réduisent la capacité de Xi Jinping à vanter sa stratégie Zero-Covid comme une preuve de la supériorité du modèle chinois. C'est pourtant une justification essentielle de son maintien au pouvoir. Le ministère chinois des Affaires étrangères a d’ailleurs régulièrement critiqué les États-Unis et l'Europe pour avoir autorisé autant de décès, tout en affirmant que la politique de Xi Jinping était « irréprochable ».

La colère des habitants de Shanghai pourrait également inciter d'autres villes à résister aux mesures de confinement. La province de Jilin, dans le nord-est du pays, centre de l'industrie automobile et de l'agriculture, est également fermée depuis près d'un mois. De nombreux habitants se plaignent sur les réseaux sociaux, faisant état d'un manque de nourriture et de denrées de premiere nécessité.

« Il y a le risque d'un mécontentement à combustion lente si les mesures de confinement se répandent dans toute la Chine », a déclaré Chen Shih-Min, professeur associé de sciences politiques à l'Université nationale de Taiwan. « Et si sa stratégie virale devient incontrôlable et affecte lourdement son économie, cela n'aura pas l'air bon lorsque Xi Jinping tentera un troisième mandat. À ce moment-là, Xi Jinping n'aura d'autre choix que d'intensifier son programme nationaliste »