Selon un sondage ukrainien la majorité des Ukrainiens interrogés croient que leur pays pourra résister à l'attaque russe

Char russe

L'enquête a été réalisée par la société "Rating" les 30 et 31 mars 2022

L'enquête menée par le groupe "Rating" les 30 et 31 mars 2022 montre que 78% des personnes interrogées pensent que les choses en Ukraine vont dans la bonne direction.

Le soutien des Ukrainiens interrogés concernant une adhésion à l'OTAN continue de décliner. Dans les premiers jours de la guerre, le soutien à l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance est passé de 62 % à 76 %. Après la première semaine de la guerre, ce soutien est tombé à 72 %, et fin mars, il est égal à 68 %, c'est-à-dire qu'il se rapproche des niveaux d'avant-guerre.

Dans le même temps, le soutien à l'adhésion à l'UE augmente. Dans les premiers jours de la guerre, il est passé de 68% à 86%, puis sa croissance s'est poursuivie, et fin mars, 91% soutiennent l'adhésion de l'Ukraine à l'UE – un record absolu sur toutes les années de nos enquêtes.

Sondage réalisé sur un échantillon de 1.500 répondants issus de la population ukrainienne âgée de 18 ans et plus dans tous le pays, à l'exception des territoires temporairement occupés de la Crimée et du Donbass.