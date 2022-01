Selon un sondage, l’image personnelle de Marine Le Pen s’est légèrement améliorée

Marine Le Pen

L’édition 2022 du baromètre sur le Rassemblement national (RN) réalisé par Kantar Public avec Le Monde et Franceinfo – auprès de 1 016 personnes interrogées en face à face à leur domicile – révèle que la candidate a adouci son image, dans un effet de contraste très net avec Eric Zemmour souligne Le Monde.

L’image personnelle de Marine Le Pen s’est légèrement améliorée. Elle est perçue comme plus « sympathique et chaleureuse » (33 %) et plus « honnête et inspirant confiance » (27 %) que dans la précédente vague du baromètre Kantar de 2021.

« C’est une évolution spectaculaire pour Marine Le Pen, et ce changement est plutôt tiré par l’électorat de gauche (+ 5 points) que par celui des Républicains », observe Emmanuel Rivière, directeur international des études politiques de Kantar Public. Une évolution positive pour la candidate du RN, donc, mais sans apport de voix à la clé.