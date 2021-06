Selon un sondage, chez les ténors de la droite Xavier Bertrand serait le meilleur candidat pour la droite à la présidentielle

Selon un sondage Ifop-Fiducial commandé par TF1 et LCI, Xavier Bertrand arriverait en tête des candidats pour la droite à l'élection présidentielle.

Éric Ciotti l'a affirmé au micro de LCI, la droite est en capacité de l'emporter. Certes, mais avec quel candididat ?

Dans un sondage sur les gagnants des Régionales, l'institut Ifop-Fiducial s'est intéressé à l'influence des résultats sur les personnalités. Pour les Français, Xavier Bertrand (44%), Valérie Pécresse (38%) et Laurent Wauquiez (32%) sortent renforcés de l'élection. De l'autre côté, Emmanuel Macron est à 56 % la personnalité politique qui ressort la plus affaiblie du scrutin.

L'élection présidentielle approchant à grands pas, la question du meilleur candidat pour la droite se pose. Et Xavier Bertrand s'impose à 85% comme un bon candidat chez les sympathisants LR et 84% chez ceux de LREM.

Pour le nouveau et ancien président de la région Hauts-de-France, son élection et ce résultat lui redonne espoir et il a confirmé vouloir aller à la rencontre avec les Français.