Selon Olivier Dussopt, "il y a des secteurs qui ne fonctionneraient pas sans main-d'œuvre étrangère"

Alors que le projet de loi immigration est remis sur la table par le gouvernement, soucieux de chasser sur le terrain de la droite traditionnelle, la mesure avancée par le ministre du travail Olivier Dussopt risque bien de crisper les tenants de frontières étanches. Serait-il judicieux d'envisager une régularisation des travailleurs immigrés en situation irrégulière employés dans des secteurs en fortes tensions comme la restauration, le BTP, ou encore la sécurité? Là où les Républicains y voient un "appel d'air", la mesure est à l'étude au gouvernement dans le cadre du futur projet de loi.

Pour Olivier Dussopt, la réalité rattraper les postures, comme il l'a exprimé sur le plateau de FranceInfo lundi matin : "Nous allons continuer à discuter et prendre connaissance des propositions des Républicains. Mais il faut regarder les choses en face. Aujourd'hui, il y a des secteurs d'activité qui ne fonctionneraient pas sans le recours à une main-d'oeuvre étrangère non-communautaire" précise-t-il, tout en insistant, pour désamorcer la critique à droite que "Ce n'est pas un appel d'air. Nous parlons d'hommes et de femmes qui sont sur le territoire national depuis des années, qui travaillent de manière légale mais qui ont une situation personnelle irrégulière. Ce n'est pas un appel d'air, nous voulons 'sincériser', rendre plus solides les situations juridiques à la fois pour les salariés mais aussi au bénéfice de leurs employeurs qui dans des secteurs comme la restauration ou le tourisme en sont demandeurs".

Pour autant, conscient du caractère sensible de la mesure et soucieux de ménager les sensiblités des députés LR dont la majorité aurait besoin pour envisager sereinement un vote à l'assemblée, Olivier Dussopt ne s'engage pas sur son introduction dans le projet de loi. Désireux de ne pas apparaître non plus comme en opposition avec le ministre de l'intérieur, d'avantage en phase avec la droite dont il est issu, sur ce sujet, M. Dussopt a également ajouté que "Gérald Darmanin et moi-même allons discuter avec les partis politiques, les groupes parlementaires pour voir si un compromis est possible sur une réforme concernant l'immigration".