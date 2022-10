Sandrine Rousseau dénonce la rencontre d'Emmanuel Macron avec Giorgia Meloni

Sandrine Rousseau

"Il y a une complaisance avec le fascisme et l'extrême droite, qui est quand même incroyable chez Emmanuel Macron" a réagi Sandrine Rousseau, lundi matin sur France 2, dans l'émission Télé Matin, après la rencontre entre le président et la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni.

"Oui une complaisance, il est le premier chef d'Etat en Europe à aller la voir. Je pense qu'on aurait pu marquer le pas, marquer la désaprobation, marquer le fait que nous ne collaborons pas avec des régimes qui se revendiquent de l'histoire de Mussolini" a continué Sandrine Rousseau.

Quand on lui demande : "Si vous étiez au pouvoir aujourd'hui, vous couperiez les ponts avec l'Italie ?", Sandrine Rousseau répond "Dans tous les cas je marquerai ma désaprobation dans un premier temps, ce n'est pas possible. Elle se revendique de l'histoire mussoliniene, c'est un dictateur pendant la période fachiste, elle a nommé une femme qui a poour mission d'interdire l'avortement. Mais on est où là ? C'est quoi ce monde, où sont les valeurs humanistes ?" a ajouté Sandrine Rousseau.