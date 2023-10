Sam Bankman-Fried voulait payer Donald Trump 5 milliards de dollars pour qu'il ne se représente pas

Pour l’ancien magnat des cryptomonnaies, aujourd’hui poursuivi pour fraude et blanchiment après la faillite de FTX, Donald Trump représentait un «risque existentiel» pour la démocratie.

Les révélations s’accumulent autour de Sam Bankman-Fried, ancien magnat des cryptomonnaies aujourd’hui accusé de fraudes, toutes plus farfelues les unes que les autres. Si sa personnalité déjantée est mise en avant lors de son procès qui a débuté mardi, les juges ne sont pas au bout de leurs surprises. Le trentenaire aurait ainsi envisagé de payer cinq milliards de dollars à Donald Trump pour éviter qu’il ne se présente aux élections présidentielles américaines de 2024.

C’est l’auteur Michael Lewis, qui vient de publier le livre «Going Infinite : The Rise and Fall of a New Tycoon», qui est à l’origine de cette révélation. Le rédacteur de «The Big Short» et «Flash Boys» a rencontré Sam Bankman-Fried à de nombreuses reprises durant les deux dernières années, ce qui lui a permis de percer à jour ce personnage haut en couleur. Dans une interview accordée à CBS, Michael Lewis explique notamment que pour le créateur de FTX, «Donald Trump essayait de saper la démocratie, le voyant comme un risque existentiel».

Sam Bankman-Fried aurait ainsi envisagé de soudoyer l’ancien président des États-Unis pour qu’il ne se représente pas aux élections de 2024. «Le chiffre qui circulait lorsque j'en parlais à Sam était de 5 milliards de dollars. (…) La question que se posait Sam n'était pas simplement : “Est-ce que 5 milliards de dollars suffisent pour payer Trump afin qu'il ne se présente pas”, mais “Est-ce que c'était légal ?”», rapporte Michael Lewis. Cette idée saugrenue ne verra finalement jamais le jour, avec l’explosion de FTX le 11 novembre dernier, et l’ébranlement de l’ensemble des cryptomonnaies.